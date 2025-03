Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 30.03.2025

Leer (ots)

++Sachbeschädigung an Bushaltestelle++Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++Körperverletzung und Bedrohung++Brand von Mülltonnen und Anhänger++ Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden++

Bunde - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Berliner Straße die Verglasung einer Bushaltestelle durch einen bisher unbekannten Täter eingeschlagen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bunde.

Emden - Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Am Freitagabend riss sich gegen 23 Uhr in der Graf-Enno-Straße ein Hund (American Bulli XL) bei einem Spaziergang von der Leine seines 21-jährigen Besitzers los und griff einen Jack-Russel-Mischling an, der sich mit der 58-jährigen Besitzerin vor einem Wohnhaus auf dem Gehweg aufhielt. Diese versuchte, die Hunde zu trennen und wurde hierbei gebissen. Letztendlich gelang es dem Halter des angreifenden Hundes die Tiere voneinander zu lösen und seinen Hund zu sichern. Die Frau erlitt leichte Verletzungen an den Fingern einer Hand. Ihr Hund erlitt ebenfalls Bissverletzungen und wurde zum Tierarzt gebracht. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag befuhr gegen 13:35 Uhr ein 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Südbrookmerland mit seinem Seat Ateca den Parkplatz eines Autoherstellers an der Wolfsburger Straße. Hierbei übersah er eine seine Fahrspur querende 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Emden mit ihrem Seat Ibiza. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Pkw-Fahrers drehte sich das Fahrzeug der Frau nach der Berührung und kollidierte mit zwei parkenden Pkw. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt, alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 10000 EUR.

Emden - Körperverletzung und Bedrohung

Am Sonntag kam es gegen 01 Uhr in der Straße Zwischen beiden Märkten zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern (beide wohnhaft in Emden, 36 und 18 Jahre alt). Im Verlaufe des Streits soll der ältere den jüngeren Mann am Hals ergriffen und derart fest zugedrückt haben, dass das Opfer Hämatome davontrug und Schmerzen erlitt. Außerdem soll der Täter dem jungen Mann gedroht haben, ihn zu verprügeln. Bei der Aufnahme durch die Polizei gab der alkoholisierte Beschuldigte an, dass der Jüngere angefangen habe zu streiten und er ihn nur beruhigen wollte.

Emden - Brand von Mülltonnen und einem Anhänger -ZEUGEN gesucht-

Am Sonntag geriet gegen 03:35 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Hilmarstraße auf einem Privatgrundstück aus bisher ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand. Das Feuer griff dann auf eine weitere Mülltonne und einen PKW-Anhänger über. Der Besitzer der Gegenstände war zum Zeitpunkt des Brandes ortsabwesend. Das Feuer wurde von einem Nachbarn entdeckt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Schadenshöhe wird grob auf ca. 550 Euro eingeschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Verkehrsunfallflucht -ZEUGEN gesucht-

Am Samstag wurde gegen 13:25 Uhr in der Pinienstraße ein geparkter schwarzer VW Passat von einem weißen Lkw mit der Aufschrift "Räumungsverkauf 60% bis 80%" während eines Wendemanövers touchiert. Der Pkw wurde dadurch am rechten Abblendlicht und rechtsseitig am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Lkw-Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1000 Euro eingeschätzt.

Emden - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag befuhr gegen 20:45 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Emden mit seinem BMW die Nesserlander Straße in Richtung Innenstadt. Aus noch unbekannten Gründen kam er dabei nach rechts von der Straße ab, touchierte einen Baum und fuhr über den Grünstreifen zurück auf die Straße. Dort kam das Fahrzeug nach Airbagauslösung, Achsenbruch und Reifenverlust zum Stehen. Der Fahrer wurde augenscheinlich nicht verletzt, wurde aber vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro eingeschätzt.

