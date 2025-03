POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bunde - Parkplatzunfall beim Combi- Markt

Am 26.03.2025 wurde in der Zeit zwischen 07:30 und 13:40 Uhr der Pkw eines 53-jährigen beschädigt. Das Fahrzeug, ein schwarzer Kia Venga war auf dem Parkplatz beim Combi- Markt in der Neuschanzer Straße abgestellt. Die Beschädigung befindet sich an der rechten Fahrzeugseite. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Angaben zum Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Jemgum - Durch Verkehrsunfall beschädigter Stabmattenzaun

Im Zeitraum vom 24.03.2025, ca. 8 Uhr bis zum 26.03.2025, ca. 14:00 Uhr, kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer aus nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einen Stabmattenzaun. Dieser befindet sich am Grundstück zur Oldendorper Straße 4. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Angaben zum Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall: Auto im Kanal

Am 26.03.2025 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der 1.Südwieke. Der 84-jährige Pkw- Fahrer verwechselte vermutlich den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang des Automatikgetriebes und fuhr von seinem Grundstück in den Kanal. Glücklicherweise konnte er sich selbstständig aus dem Pkw befreien und verletzte sich lediglich leicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

