POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 26.03.2025

Emden - Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Am Montag, den 24.03.2025, gegen 14:15 Uhr befuhren die beiden Beteiligten mit ihren Pkw die Jungfernbrückstraße in Richtung Agterum. In Höhe der Einmündung zur Pottgiesserstraße musste die 53-jährige Emderin aufgrund eines anfahrenden Busses ihre Geschwindigkeit verringern. Der hinter ihr fahrende Pkw- Fahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug der Emderin. Der Unfallverursacher willigte zunächst in den Personalienaustausch ein, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Wer Hinweise zum Unfallhergang und/ oder dem Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Am Montag, den 24.03.2025 wurde in der Zeit zwischen 16:15 und 17 Uhr der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Philosophenweg 8 geparkte Pkw des 56-jährigen Geschädigten beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des geparkten Pkw. Wer Hinweise zum Unfallhergang und/ oder dem Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Leer - Kennzeichendiebstahl

Am 25.03.2025 wurde in der Zeit zwischen 6:00 und 16:15 Uhr das hintere Kennzeichen eines geparkten Pkw entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz Große Bleiche. Wer Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Leer - Brand im Keller eines Mehrparteienhauses

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:40 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im Keller eines Mehrparteienhaus an der Friesenstraße. Es konnte festgestellt werden, dass im Keller aus bislang unbekannter Ursache Pappe in Brand geraten war. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten einige Bewohner kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Weener - Verkehrsunfall auf der Autobahn 31

Am 25.03.2025 kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Bottrop. Der 68-jährige Unfallverursacher aus Düsseldorf befuhr mit seinem Ford Transit den Hauptfahrsteifen und beabsichtigte auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er den auf dem Überholfahrstreifen befindlichen Pkw eines 23-jährigen aus Papenburg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 23-jährige kollidierte mit der linken Seite seines Audis mit der Mittelschutzplanke. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Emden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Am 25.03.2025 kam es gegen 19 Uhr auf der Jungfernbrückstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die 33-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem VW Polo die Jungfernbrückstraße in Richtung Neutorstraße. An einem Fuß- und Radfahrerüberweg übersah sie die für sie rot zeigende Ampel und kollidierte mit einer 26-jährigen Fahrradfahrerin, die bei Grünlicht die Fahrbahn querte. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

