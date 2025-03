Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 25.03.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Sachbeschädigung++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Leer - Sachbeschädigung an Schranke der BBS II

In der Zeit zwischen Freitag, den 21.03.2025, ca. 12 Uhr und Samstag, den 22.03.2025, ca. 9:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Schranke zum Parkplatz der BBS II abgebrochen. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht: Gartenmauer beschädigt

Der bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte an der der Straße Rajen 282 in Rhauderfehn vermutlich im Rahmen eines Wendevorgangs mit seinem Pkw eine Gartenmauer an der dortigen Hofeinfahrt. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Montag, den 24.03.2025 kam es in der Ringstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg. Der Unfallverursacher befuhr die Ringstraße in Richtung Cirksenastraße. In Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs übersah er, dass der Pkw vor ihm verkehrsbedingt hielt und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug eines 39-jährigen auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 52-jährige polnische Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

