POL-HOM: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Homburg (ots)

Am 04.11.24 ereignete sich gegen 15:15 Uhr in der Dürerstraße / Einmündung Buschstraße in Homburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der 65-jährige Fahrer des PKW befuhr zunächst die Buschstraße in Fahrtrichtung Dürerstraße. Beim Einbiegen in die Dürerstraße übersah der Fahrer des PKW den von rechts vom Gehweg auf die Straße fahrenden Fahrer des E-Scooter. Hierdurch kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 26-jährige Fahrer des E-Scooter zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

