Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte steigen in Gaststätte ein

Pforzheim (ots)

Mehrere Hundert Euro Diebesgut haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einer Gaststätte gestohlen.

Die Täter stiegen im Zeitraum zwischen Sonntag, 22:40 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, in ein Lokal in der Blücherstraße in Pforzheim ein. Hierbei entwendeten sie Bargeld in einer hohen dreistelligen Höhe.

Das Polizeipräsidium Pforzheim bittet Zeugen und Hinweisgeber darum, sich unter der Nummer 07231 1863211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Jona Freyer, Pressestelle

