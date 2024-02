Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - In Gegenverkehr geraten und mit geparktem Auto kollidiert

Pforzheim (ots)

Leichte Verletzungen hat am heutigen Morgen ein 79-jähriger Nissan-Fahrer erlitten, als er auf der Bundesstraße 463 im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein von der Fahrbahn abgekommen war und gegen einen geparkten Pkw prallte. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 79-Jährige mit seinem Nissan gegen 09:35 Uhr von Pforzheim kommend auf der Hirsauer Straße unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Nachdem er eine kurze Strecke entgegen der Fahrtrichtung fuhr, zog er im weiteren Verlauf weiter nach links und fuhr in einen geparkten Mercedes. Der Unfallverursacher zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand derzeit laufender Ermittlungen. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro.

Banu Kalay, Pressestelle

