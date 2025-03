Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Stapelmoorer Park - Zeugenaufruf++Verkehrsunfallflucht++Gartenstuhl auf Autobahn verloren++

Weener - Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 20.03.2025, 14:00 Uhr und Freitag, den 21.03.2025, 11:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti im Stapelmoorer Park. Unbekannte Täter sprühten "ACAB", "1312" sowie sogenannte Hakenkreuze mit roter Farbe auf eine Bank, einen Mülleimer und eine Kletterwand. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 21.03.2025 um 13:25 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Schützenstraße in Emden. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines weißen Pkw befuhr den Steinweg stadtauswärts und übersah dabei einen 14jährigen aus Emden, der mit seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg im Einmündungsbereich Schützenstraße und Steinweg nutzen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Vorderrad des E-Scooter beschädigt wurde. Der 14jährige blieb unverletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Weener - Gartenstuhl auf Autobahn verloren

Am Montagmorgen gegen kurz vor 06:00 Uhr meldeten mehrere Autofahrer einen Gegenstand auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden. Zwischen den Hauptfahrstreifen und dem Standstreifen konnte ein Karton mit einem Gartenstuhl festgestellt werden. Der Verlierer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

