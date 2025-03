POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 23.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bunde - Diebstahl aus Geschäft

Am späten Samstagabend, den 22.03.2025, gegen 23:30 Uhr, kam es in Bunde, Neuschanzer Straße, zu einem Einbruch in ein Geschäft. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Geschäft und begab sich in ein kleines Lager. Dort hebelte er einen an der Wand befestigten Möbeltresor heraus und entwendete diesen vollständig. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Leer/Emden zu melden.

Emden - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen dem 21.03.2025, 15:00 Uhr, und dem 22.03.2025, 11:45 Uhr, kam es in der Lessingstraße in Emden zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den linken Außenspiegel eines grauen Hyundai i20 mit Emder Kennzeichen, der auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Es konnten helle Fremdmaterial-Rückstände festgestellt werden, die möglicherweise von einem harten Gegenstand stammen. Hinweise auf einen Verkehrsunfall liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Emden unter der Telefonnummer 04921/8910 zu melden.

Moormerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum 22.03.2025, gegen 02:05 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Fasanenstraße in Moormerland einen 18-jährigen Fahrzeugführer aus Moormerland. Der junge Mann war mit einem schwarzen BMW 318i mit Norder Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem eine Atemalkoholkonzentration von 0,64 Promille. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den 19-jährigen Fahrzeughalter aus Norderney wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da dieser zugelassen hatte, dass der Fahrer das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis im öffentlichen Verkehrsraum führte.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 20.03.2025, 18:00 Uhr, und dem 21.03.2025, 15:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Steinweg in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen BMW 1er. An dem BMW entstand ein Schaden im Bereich des rechten vorderen Radkastens, der verkratzt und leicht deformiert wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Westoverledingen Verkehrsunfallflucht

Am 22.03.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der Großwolder Straße in Westoverledingen zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW X5 mit rumänischem Kennzeichen überholte trotz Gegenverkehrs einen 16-jährigen Rollerfahrer aus Westoverledingen, der die Großwolder Straße in Richtung Großwolde befuhr. Beim Wiedereinscheren drängte der Pkw-Fahrer den Jugendlichen von der Fahrbahn ab. Der Rollerfahrer kam auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle und stürzte auf die linke Seite. Dabei wurde der 16-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Leer gebracht. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief bislang negativ. Die Polizei bittet dringend um Hinweise zum flüchtigen BMW X5 mit rumänischem Kennzeichen.

Zeugen zu den Verkehrsunfallfluchten werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Emden - Hund aus verschlossenem PKW befreit

Am 22.03.2025, gegen 13:45 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich ein Hund seit etwa zwei Stunden im Kofferraum eines verschlossenen roten VW Caddy in der Mühlenstraße in Emden befand. Aufgrund der Situation und der Außentemperaturen wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Einsatzkräfte befreiten den Hund aus dem Fahrzeug, indem sie ein Fenster beschädigten, das im Anschluss provisorisch wieder verschlossen wurde. Der Hund wurde wohlbehalten dem Tierheim übergeben. Die Polizei weist darauf hin, Hunde bei steigenden Temperaturen niemals unbeaufsichtigt in verschlossenen Fahrzeugen zurückzulassen.

