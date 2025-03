POL-LER: Pressemitteilung zur Pressekonferenz vom 26.03.2025 zur Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik 2024

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++Verkehrsunfallfluchten- Zeugen gesucht++Kennzeichendiebstahl++Brand++Verkehrsunfälle++ Emden - Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht Am Montag, den 24.03.2025, gegen 14:15 Uhr befuhren die beiden Beteiligten mit ihren Pkw die Jungfernbrückstraße in Richtung Agterum. In Höhe der Einmündung zur Pottgiesserstraße musste die ...

mehr