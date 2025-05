Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Tettnang

Abgängige Küken - Entenfamilie

Am Mittwoch, zur Mittagszeit teilten mehrere Anrufer dem Polizeiposten Tettnang eine Ente mit mehreren Küken in einer Tiefgarageneinfahrt in der Georgstraße mit. Beim Versuch der Polizei die Familie wieder auf rechten Weg zu bringen, entzog sich die Entenmutter den polizeilichen Maßnahmen, so dass zunächst nur ihre Küken eingefangen werden konnten. Beim anschließenden Aussetzen der Küken an einem nahegelegenen Weiher, gesellte sich die geflüchtete Entenmutter wieder hinzu und nahm ihre Küken in Empfang. Dem weiteren Familienglück stand damit nichts mehr im Weg.

Neukirch-Wittenberg

Brand in Stallgebäude

Am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen zu einem gemeldeten Brandgeschehen in Wittenberg aus. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet Heu in einem Kuhstall in Brand. Sofortige Löschmaßnahmen der Anwohner, sowie der erste Löschangriff der Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf das Gebäude und den Heustock. Durch den tatkräftigen Einsatz wurde sowohl verhindert, dass das Feuer einen Gebäudeschaden verursachte als auch, dass die Tiere im Stall verletzt wurden. Die Tiere werden vorsorglich nachträglich durch einen Veterinär begutachtet. Die Anwohner und Zeugen, die sich im verrauchten Stall aufhielten, wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 18 Fahrzeugen und 110 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern an.

