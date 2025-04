Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl in Seniorenwohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (14.04.), gegen 15:00 Uhr, ist es in der Straße Margaretenhöhe zu einem Diebstahl in der Wohnung einer Seniorin gekommen.

Nach Angaben der Seniorin hatte gegen 15:00 Uhr eine unbekannte Frau an ihrer Wohnungstür geklingelt. Da die Bergisch Gladbacherin tatsächlich auf jemanden gewartet hatte, ließ sie die Frau in ihre Wohnung, obwohl sie ihr nicht persönlich bekannt war.

Die Frau begab sich in das Schlafzimmer der Seniorin und schloss die Tür hinter sich. Nach wenigen Minuten kehrte sie zurück, stellte der Seniorin noch ein paar Fragen und verließ die Wohnung dann wieder.

Erst einige Zeit später fiel der Geschädigten auf, dass eine Debitkarte sowie eine Krankenversichertenkarte entwendet worden sind.

Die daraufhin verständigte Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. Die Täterin wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme wie folgt beschrieben: circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare.

Wer Hinweise zu der beschriebenen Diebin machen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg.

Mit verschiedenen Maschen versuchen Kriminelle, in die Häuser und Wohnungen von älteren Mitmenschen zu gelangen. Ist ihnen das gelungen, wird in der Regel versucht, einer weiteren Person unbemerkt Zugang zu verschaffen. Diese sucht dann in den Räumen nach Geld oder Wertsachen, während die Geschädigten abgelenkt werden. Bleiben Sie misstrauisch und warnen Sie Ihre lebensälteren Angehörigen und Bekannten. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, rufen Sie umgehend die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie weitergehende Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444. (ct)

