Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Kürten - Zwei alkoholisierte Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Bergisch Gladbach/Kürten (ots)

Am gestrigen Donnerstag (10.04.) wurden der Rettungsdienst und die Polizei nach Refrath in die Wilhelm-Klein-Straße alarmiert. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 17:45 Uhr einen Pkw bemerkt, welcher am Fahrbahnrand hielt und dessen Fahrer aus der geöffneten Tür vom Fahrersitz stürzte. Die Zeugen eilten der Person zur Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Auf die Einsatzkräfte machte der 62-jährige Fahrer aus Bergisch Gladbach einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann musste die Polizeibeamten zwecks Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten, blieb durch den Sturz aber unverletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Abend meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw der Marke Audi, welcher gegen 21:55 Uhr mit auffälliger Fahrweise von Kürten-Dürscheid in Richtung Bergisch Gladbach-Herrenstrunden fuhr. Auf der Kürtener Straße gelang es den herbeigerufenen Polizeibeamten schließlich das Fahrzeug anzuhalten. Bei der Kontrolle der 65-jährigen Fahrerin aus Kürten stellten sie schließlich Alkoholgeruch fest. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war nicht möglich. Auch bei dieser Verkehrsteilnehmerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Laut Zeugenaussagen musste zuvor auf der Wipperfürther Straße ein entgegenkommender Lkw dem Audi ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des Lkw sowie alle weiteren Verkehrsteilnehmenden, die möglicherweise durch die Fahrweise der Audi-Fahrerin gefährdet wurden, sich beim Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell