POL-RBK: Bergisch Gladbach - Alkoholisiert in Verkehrskontrolle geraten

Bergisch Gladbach/Kürten (ots) - Am gestrigen Donnerstag (10.04.) wurden der Rettungsdienst und die Polizei nach Refrath in die Wilhelm-Klein-Straße alarmiert. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 17:45 Uhr einen Pkw bemerkt, welcher am Fahrbahnrand hielt und dessen Fahrer aus der geöffneten Tür vom Fahrersitz stürzte. Die Zeugen eilten der Person zur Hilfe und ...

mehr