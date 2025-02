POL Schwaben Nord: Brand einer Lagerhalle

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (18.02.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Königsplatz. Gegen 17.00 Uhr stellten Polizeibeamte über die Videoüberwachung am Königsplatz fest, dass sich ein 33-Jähriger und ein 39-Jähriger schlugen. Polizeibeamten trennten die beiden schließlich. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte der 39-Jährige einen der ...

mehr