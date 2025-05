Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend in der Olgastraße, auf Höhe des Wasserturms, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter fuhr zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr auf einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche Cayenne auf und schob diesen auf einen VW Tiguan. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Gesamtsachschaden wird auf lediglich mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Drift-Show-Unfall auf Tuningmesse - mehrere Verletzte

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Tuning-Messe ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Im Rahmen der im Außenbereich stattfindenden Drift-Show kam ein 39-Jahre alter Show-Fahrer den bisherigen Erkenntnissen zufolge nach einem Ausweichmanöver von der vorgesehenen Strecke ab und prallte frontal in die aufgebaute Streckenabsperrung. Die dort hinter den Leitplanken stehenden Zuschauer wurden von umherfliegenden Trümmerteilen sowie Öl des Fahrzeugs getroffen und kamen teilweise zum Sturz. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden drei Personen leicht verletzt.

Friedrichshafen

In Haus eingedrungen - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte am Donnerstag zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr in ein Haus in der Klosterstraße eingedrungen sind und einen Rucksack gestohlen haben, sucht die Polizei Zeugen. Während sich die Bewohner im Garten aufhielten, betraten die Täter offenbar das Haus über die angelehnte Tür und nahmen den Rucksack mit, in dem sich eine Geldbörse befand. Zuvor war offenbar ein Pärchen aufgefallen, das sich in der Straße verdächtig umsah. Der Mann wird als 170-180cm groß beschrieben. Er hatte dunkle Haare, gebräunte Haut, trug eine dunkle Hose sowie ein blaues Oberteil mit einem weißen Hemd darunter. Dazu hatte er eine schwarze Sonnenbrille auf und weiße Schuhe an. Seine Begleiterin wird als 160-170cm groß beschrieben. Sie hatte helle Haut, dunkle lange Haare und war mit einem dunklen Oberteil und grauen Jeans bekleidet. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Immenstaad

Tuningkontrolle - Polizisten stellen Waffe sicher

Mit einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzt muss ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer rechnen, den Beamte am Donnerstagnachmittag im Rahmen der Tuning-Kontrollen bei Immenstaad gestoppt haben. Bei der näheren Begutachtung des Wagens fanden die Kontrolleure unter dem Fahrersitz eine zugriffsbereite Schreckschusswaffe samt gefülltem Magazin und stellten diese sicher. Der 21-Jährige musste die Polizei für Folgemaßnahmen zum Polizeirevier begleiten.

Eriskirch

Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch wurde eine Person leicht verletzt. Ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer war in Richtung Lindau unterwegs und erkannte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. In der Folge fuhr er dem Mercedes eines 73-jährigen Vorausfahrenden wuchtig auf. Die 72 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes wurde durch den wuchtigen Aufprall leicht verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Autos entstand jeweils Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers, an dem Totalschaden entstanden sein dürfte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Zu geringer Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit dürften die Ursachen für einen Auffahrunfall am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf der B 31 bei Überlingen gewesen sein. Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Als die 35 Jahre alte Vorausfahrende abbremsen musste, fuhr der TT-Fahrer auf den Ford auf. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Haus mit Eiern beworfen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in der Straße "Im Kirchleösch" in Bambergen ein Haus mit rohen Eiern beworfen und dadurch Sachschaden angerichtet. Hinweise etwaiger Zeugen, die insbesondere zwischen 1 Uhr und 4 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Familienausflug mit über zwei Promille hat Anzeigen zur Folge

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 23-Jährigen zu, der sich am Donnerstagnachmittag in vielerlei Hinsicht unrühmlich verhalten hat. Der Tourist war mit seiner Freundin und dem ein Jahr alten Kind an den Bodensee gekommen, wo sie sich für den Familienausflug ein Motorboot charterten. Beim Zurückkehren stand der 23-Jährige offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss und legte sich mit dem Mitarbeiter des Bootsverleihs an, der ihn auf die Nachzahlung für die überzogene Charter-Zeit ansprach. Im Anschluss suchte der 23-Jährige das Weite, kam jedoch nicht weit. Er war hinters Steuer seines Wagens gesessen und nach kurzer Strecke gegen eine Mauer gefahren. Gegenüber den Polizeibeamten trat er vollkommen uneinsichtig auf und versuchte, die Flucht zu ergreifen. Gegen die vorläufige Festnahme wehrte er sich vehement, griff die Polizisten unter anderem mit Tritten an und versuchte sie zu beißen. Nachdem eine Atemalkoholmessung weit über zwei Promille ergab, musste der 23-Jährige seinen Führerschein und in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr, die Polizei Überlingen leitete Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Widerstands gegen und tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Ob ein Messer sowie ein Tierabwehrspray, das die Polizisten in seinem Wagen fanden und sicherstellten, ebenfalls eine Anzeige zur Folge haben, wird aktuell noch geprüft. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Meersburg

Betrunken mit Rad gestürzt - Begleiter ebenfalls alkoholisiert

Mit einem Sturz und Anzeigen endete die Mai-Radltour am Donnerstagabend auf einem Radweg zwischen Riedetsweiler und Baitenhausen. Eine 29 Jahre alte Radfahrerin war gemeinsam mit ihrem 28-jährigen Begleiter unterwegs und verlor, als sie einer Personengruppe ausweichen musste, mutmaßlich alkoholbedingt die Kontrolle über ihr Rad. Beim Sturz in den Graben zog sie sich leichte Verletzungen, unter anderem Schürfwunden und eine Kopfplatzwunde, zu. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme fiel nicht nur die Alkoholisierung der Gestürzten auf, auch ihr Begleiter hatte im Laufe des Tages offensichtlich fleißig dem Alkohol zugesagt. Beide hatten über zwei Promille intus und mussten in einer Klinik jeweils eine Blutprobe abgeben. Die Radler erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

