Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bedroht und Geldbeutel gefordert

Unter Vorhalt eines Messers hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagvormittag vor dem Bahnhofsgebäude von einem Bahnmitarbeiter dessen Geldbeutel gefordert. Der Unbekannte fragte den Bediensteten gegen 9.45 Uhr zunächst nach dem Weg und soll dann ein Messer gezogen und den 31-Jährigen zur Herausgabe seines Geldbeutels gezwungen haben. Nachdem der Geschädigte seine leere Geldbörse übergeben hatte, entfernte sich der Täter in Richtung Prinzengarten. Er soll etwa 170 cm groß, dunkelhäutig und schwarz gekleidet gewesen sein und schwarze Schuhe getragen haben. Auffällig war ein rotes Bandana mit weißen Details, das er zur Tatzeit um seinen Kopf trug. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet mögliche Tatzeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Nach Auseinandersetzung leicht verletzt

Vier Leichtverletzte sind die Bilanz einer tätlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Eckstraße. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge waren zwei Personengruppen mit insgesamt rund sechs Beteiligten aus bislang nicht geklärtem Grund aneinandergeraten. Im Rahmen der folgenden Handgreiflichkeiten erlitten vier der Beteiligten im Alter zwischen 17 und 40 Jahren leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und versucht, die weiteren Umstände des Streits zu klären.

Pfullendorf

Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Streifvorgang Unfallflucht begangen. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend hat der Unbekannte einen in der Straße "Am Einfang" geparkten Mercedes im Bereich der Fahrertüre touchiert und dadurch beschädigt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Mengen

Heckenbrand

Zum Brand einer Hecke sind die Feuerwehr und die Polizei am Donnerstagnachmittag kurz nach 17.30 Uhr in die Riedlinger Straße ausgerückt. Im Bereich des Parkplatzes beim Bahnhof war das Gehölz aus bislang nicht geklärtem Grund in Brand geraten und wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau versucht, die Ursache des Brandausbruchs zu klären.

Mengen

Betrunken Pkw gelenkt und Beamte beleidigt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 52-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am Donnerstagvormittag in Mengen kontrolliert wurde. Ein vor Ort durchgeführter Vortest ergab bei dem Mann einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Der 52-Jährige, der sich den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv zeigte und diese auch verbal beleidigte, musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Neben der Trunkenheitsfahrt gelangt der Fahrer nun zusätzlich wegen Beleidigung zur Anzeige.

Gammertingen-Harthausen

Im Straßenverkehr handgreiflich geworden

Wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt der Polizeiposten Gammertingen nach einem Vorfall im Straßenverkehr. Den Angaben eines 76-jährigen Pkw-Lenkers zufolge sei dieser am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der K 8205 von Harthausen in Richtung Trochtelfingen unterwegs gewesen und habe aufgrund eines Überholmanövers des Gegenverkehrs abbremsen müssen. Daraufhin habe ein ihm nachfolgender Autofahrer zunächst fortlaufend gehupt und, nachdem der 76-Jährige angehalten habe, diesen zunächst beleidigt. Hierbei habe sich der Unbekannte so in Rage geredet, dass er schließlich dem Geschädigten noch einen Faustschlag ins Gesicht verpasst habe. Danach sei der Täter in seinen schwarzen Jaguar, dessen Kennzeichen bekannt ist, eingestiegen und in Richtung Trochtelfingen davongefahren. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identität des zum Tatzeitpunkt verantwortlichen Fahrzeuglenkers dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell