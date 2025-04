POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in das Thermalbad in der Badstraße. Mutmaßlich sind die Einbrecher gegen 3 Uhr durch ein Fenster in das Gebäude gelangt und haben anschließend die Büroräumlichkeiten durchsucht. Die Täter konnten dabei nach ersten Erkenntnissen Bargeld erbeuten. Die Beamten des Kriminalkommissariats ...

