Bühlerhöhe - Unfall mit Personenschaden

B 500 / Bühlerhöhe (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall auf der B 500 zwischen Schwanenwasen und Bühlerhöhe gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen ist eine 47-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der B 500 in Richtung Bühlerhöhe unterwegs gewesen, als sie alleinbeteiligt und aus bisher unerklärlichen Gründen in einer Linkskurve von der Straße abkam. Die Ford-Fahrerin fuhr daraufhin eine Böschung hinunter und soll sich mehrfach überschlagen haben. Das Fahrzeug kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. /vo

