Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Explosion im Bürgerpark

Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, konnten mehrere Personen einen lauten Knall im Bereich des Bürgerparks wahrnehmen. Bei der Nachschau durch Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg konnte auf dem Rasen im Bürgerpark ein etwa 50 Zentimeter breites und etwa 30 Zentimeter tiefes Loch festgestellt werden. Ein Abflussrohr wurde augenscheinlich im Boden befestigt und mittels Sprengmitteln eine Explosion herbeigeführt. Es entstand Sachschaden im Grünbereich. Ob der Vorfall mit den lauten Knallgeräuschen in letzter Zeit in der Innenstadt von Offenburg zusammenhängt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen und den möglichen Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21-2820 zu melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell