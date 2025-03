Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, A5 - Trunkenheitsfahrt endet in Krankenhaus

Renchen, A5 (ots)

Um 5 Uhr am heutigen Montagmorgen wurde der Polizei ein schwarzer Audi mit französischem Kennzeichen auf der Autobahn A5 vor Rastatt gemeldet, der Schlangenlinien fahren und die Geschwindigkeit stetig wechseln soll. Die Verfolgungd des Pkw, der in südliche Richtung fuhr, konnte in Höhe Rastatt von einer Polizeistreife aufgenommen werden und sollte im Anschluss kontrolliert werden. Beim Erkennen der Polizei flüchtete der Audi-Fahrer. Der mit vier Personen besetzte Pkw setzte seine Flucht teilweise mit bis zu 240 km/h fort. Zwischen Achern und Appenweier verunfallte der Audi-Fahrer alleinbeteiligt. Dabei verletzten sich die vier Insassen leicht. Die vier französischen Staatsangehörigen, im Alter von 19 bis 44 Jahren, wurden zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 44-jährigen Audi-Fahrer einen Wert von 1,2 Promille. Außerdem besteht der Verdacht des Konsums von Kokain und Amphetamin. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme über den mittleren und linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der genaue Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. /vo

