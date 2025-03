Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Ötigheim (ots)

Ein Verletzter und 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen zugetragen hat. Gegen 6:30 Uhr soll ein Renault in der Morgenstraße auf Höhe des Kiefernwegs von der Fahrbahn abgekommen sein, sich infolge dessen überschlagen haben und auf dem Dach zum Liegen gekommen sein. Die beiden Fahrzeuginsassen sollen sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben, konnten jedoch an der Halteranschrift des Fahrzeuges angetroffen werden. Dort konnte festgestellt werden, dass der 17-jährige mutmaßliche Unfallverursacher unter Einfluss illegal Konsumierter Arzneimittel stand. Zudem verfügte der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in einer Klinik behandelt werden. Die weiteren Hintergründe, unter anderem auch zum Überlassen des Fahrzeuges, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

