Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagvormittag sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Nach derzeitigem Sachstand ging gegen 10.45 Uhr eine 75-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg des Richard-Wagner-Ring in Richtung Zaystraße. An der Einmündung zum Kornblumenweg wurde die Seniorin von einem aus dem Kornblumenweg ausfahrenden hellblauen oder grauen Kleinwagen erfasst. Sie zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen am Bein zu und musste sich an dem Auto abstützen. Die unbekannte Fahrzeugführerin soll ohne aus ihrem Pkw auszusteigen, die Geschädigte aufgefordert haben, beiseite zu gehen, da sie einen eiligen Termin hätte. Hierauf entfernte sich die mutmaßliche Unfallverursacherin vom Ort des Geschehens. Die Autofahrerin wird als circa 65 bis 70 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren und rundlichem Gesicht beschrieben. Sie soll im hiesigen Dialekt gesprochen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 7610 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell