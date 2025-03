Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Willstätt (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, fuhr ein Mann im psychischen Ausnahmezustand mit seinem Pkw Mercedes C-Klasse Kombi, Farbe grau, in einer Sackgasse mehrfach gegen den Pkw seiner Ehefrau. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt. Anschließend fuhr er Richtung Hesselhurst, wo er von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte. Er hielt nicht an, sondern fuhr mit hoher Geschwindgkeit von Hesselhurst nach Offenburg-Weier, Offenburg-Bühl und Offenburg-Griesheim. Dort bog er wieder in Richtung Hesselhurst ab. Bei der Flucht verfolgte eine Polizeistreife mit großem Abstand den Pkw. Kurz nach der Brücke über die Autobahn kam der Pkw infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt aus dem Pkw geborgen und nach ärztlicher Untersuchung in eine Fachklinik eingeliefert. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die von dem rasenden Pkw Mercedes gefährdet wurden, sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, Telefon 0781/21-4200, in Verbindung zu setzen.

