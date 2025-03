POL-OG: Lahr - Autofahrerin nach Unfallflucht gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Lahr - Autofahrerin nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch, 26.03.2025, 13.20 Uhr, fuhr eine jugendliche Radfahrerin entlang der Tiergartenstraße in Richtung Alte Bahnhofstraße. An der Einmündung Schubertstraße wurde die Fahrradfahrerin von einem hellbraunen Auto angefahren, so dass sie stürzte und sich Prellungen und Schürfwunden zuzog. Die Autofahrerin (30 Jahre alt, schwarze Haare) stieg aus und unterhielt sich kurz mit der Fahrradfahrerin, danach fuhr sie mit ihrem Auto weg. Passanten sprachen die Fahrradfahrerin noch an, die jedoch wegen ihres Zustandes keine Antwort geben konnte. Die Fahrradfahrerin schob dann ihr beschädigtes Fahrrad nach Hause. Die Polizei bittet nun die Autofahrerin und die Passanten, sich unter der Telefonnummer 07821-2770 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

