Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Bereich der L98/K5329 zu einem Verkehrsunfall, welcher zu zwei Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von rund 33.000 Euro führte. Gegen 17:00 Uhr soll ein 54-jähriger Hyundai-Lenker die BAB5 am Offenburger Ei verlassen haben und in Richtung Schutterwald weitergefahren sein. Nach ersten Erkenntnissen soll der 54-Jährige beim dortigen Einfädelungsstreifen die Fahrbahn gewechselt und dabei ein sich von hinten annähernder Mazda mit einem 26-jährigen Insassen übersehen haben. Daraufhin soll es zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen sein, wodurch der Hyundai von der Fahrbahn geschleudert wurde und in einem Wildfangzaun zum Stehen kam. Die zwei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

/lu

