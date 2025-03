POL-OG: Lahr - Räuberische Erpressung, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots) - Ein 15-jähriger Motorrollerfahrer soll am Donnerstagabend eine Fußgängerin angefahren und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Nach ersten Erkenntnissen soll er gegen 19:15 Uhr die Querstraße in Richtung Renchener Straße befahren haben. Offenbar wendete er an der Einmündung zur Probstbühndstraße und fuhr dabei eine am Straßenrand laufende 61-Jährige Frau an. Anschließend entfernte er sich mutmaßlich, ohne sich um die leicht ...

