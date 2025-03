Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Haslach - Ingewahrsamnahme nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Oberkirch (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Haslacher Straße zu einem Polizeieinsatz und damit einhergehenden tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstandshandlungen. Gegen 0:30 Uhr konnte der randalierende Mann durch eine Streife des Polizeireviers Achern/Oberkirch festgestellt werden. Zuvor war eine Streitigkeit durch eine Zeugin gemeldet worden in welcher er beteiligt gewesen sein soll. Als die eingesetzten Beamten im Begriff waren die Situation zu schlichten, ging er auf die Einsatzkräfte los, konnte aber schnell überwältigt werden. Dennoch soll der ältere Mann weiterhin nach den Einsatzkräften getreten und diese auch fortlaufend beleidigt haben. Er wurde daraufhin auch an den Füßen geschlossen und zur Dienststelle verbracht, wo ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell