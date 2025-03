Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Nach Unfall auf dem Dach gelandet

Ottersweier, A5 (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Donnerstagvormittag auf der A5 Höhe Ottersweier. Gegen 11:40 Uhr waren ein BMW X1 und ein VW Golf auf der Fahrbahn in Richtung Karlsruhe unterwegs, als die Fahrerin des VW vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort befindlichen BMW. Der Golf wurde dadurch in die Mittelleitplanken abgewiesen, kam zurück auf die mittlere Spur und kollidierte erneut mit dem BMW. Dieser überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Dessen Fahrerin konnte sich wenig später, noch vor EIntreffen der Feuerwehr, selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beide Autofahrerinnen wurden durch den Unfall offenbar nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst betreut. Infolge des Unfalls musste der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Räumung der Unfallstelle ist derzeit noch im Gange. Abschleppdienste sind bereits vor Ort. Eine anschließende Fahrbahnreinigung wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ist notwendig. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.

