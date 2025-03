Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer nach Ausweichmanöver leicht verletzt

Offenburg (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Wasserstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 12:30 Uhr soll eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin die in diesem Bereich als Einbahnstraße geführte Wasserstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren haben. Der 63-jährige Fahrradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Hauptstraße und nach wollte nach rechts in die Wasserstraße abbiegen. Dabei habe die E-Sooter-Fahrerin die Fahrbahn des Radfahrers geschnitten, was den Radler wiederum zu einem Ausweichmanöver zwang mit dem er eine Kollision verhindert habe. Jedoch stürzte der Velo-Lenker infolge der nassen Fahrbahn und zog ersich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort versorgt. Die 23-Jährige muss sich nun einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung stellen.

