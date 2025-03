Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Trickdiebstahl zum Opfer gefallen, Hinweise der Polizei

Baden-Baden (ots)

Am Freitag vergangener Woche wurde eine Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich gegen 18:30 Uhr Zugang zur Wohnung in der Hahnhofstraße. Er gab an, die Wohnung auf Schäden prüfen zu wollen, die durch einen Wasserrohrbruch entstanden sein sollen. Die gutgläubige Seniorin gewährte dem Mann, der vorgab Handwerker zu sein, Zutritt zu ihrer Wohnung. Der vermeintliche Handwerker veranlasste die Frau, den Wasserfluß an den Armaturen im Badezimmer zu beobachten, während der Tatverdächtige im Schlafzimmer Wertsachen entwendete. Anschließend verließ der Täter die Tatörtlichkeit wieder. Der entstandene finanzielle Schaden beläuft sich auf eine niedrige sechsstellige Summe. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, mittleres Alter, etwa 180 cm groß, dunkle Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild und Arbeitskleidung.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

- Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

- Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

- Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bitten Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

