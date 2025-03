Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (weh) - Am Mittwoch, den 12.03.2025, zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr kommt es in der Konrad-Adenauer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten PKW und entfernt sich daraufhin vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der / dem Unfallflüchtigen geben können, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066/985-0 zu melden.

