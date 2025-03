POL-OG: Kehl - Körperverletzung

Ottenhöfen (ots) - Ein Verkehrsunfall sorgte am Mittwochnachmittag für Aufsehen in der Hauptstraße. Eine VW-Fahrerin verlor nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam erst auf einem angrenzenden Gleisbett zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen war die Seniorin gegen 16:45 Uhr mit ihrem VW in Richtung ...

