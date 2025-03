POL-OG: Rastatt - Kamele auf Tour

Kehl (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ging in der Leitstelle ein Notruf ein, in welchem durch einen aufmerksamen Zeugen ein aktueller Einbruch in ein Tabakgeschäft in der Bahnhofstraße gemeldet wurde. Die Beamten des Polizeireviers Kehl sowie die Bundespolizei reagierten blitzschnell und fuhren die Tatörtlichkeit beschleunigt an. An einer dortigen Ampel konnte ein verdächtige Fahrzeug, eins schwarzer ...

