POL-OG: Hausach - Flucht nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Zu einer Körperverletzung soll es am Mittwochnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Blumenstraße gekommen sein. Nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung gegen 15 Uhr soll ein 43-Jähriger einen 58-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Die genauen Hintergründe des Disputs sind Gegenstand der Ermittlungen. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. /al Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: ...

mehr