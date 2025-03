Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Verkehrsunfall

Seebach (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Legelsaustraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Kind leicht verletzt wurde. Der Junge trat nach ersten Erkenntnissen gegen 17:30 Uhr auf die Gegenfahrbahn, als er auf die andere Straßenseite gelangen wollte. Ein herannahender PKW soll abgebremst haben, der Fahrer konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindert. Durch die Kollision erlitt der Junge leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

