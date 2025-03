Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall

Oberkirch (ots)

Ein 15-jähriger Motorrollerfahrer soll am Donnerstagabend eine Fußgängerin angefahren und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Nach ersten Erkenntnissen soll er gegen 19:15 Uhr die Querstraße in Richtung Renchener Straße befahren haben. Offenbar wendete er an der Einmündung zur Probstbühndstraße und fuhr dabei eine am Straßenrand laufende 61-Jährige Frau an. Anschließend entfernte er sich mutmaßlich, ohne sich um die leicht verletzte Fußgängerin zu kümmern. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Roller samt Fahrer in der Fuchsmattenstraße angetroffen werden. Bei den folgenden Ermittlungen durch Beamte des Polizeiposten Oberkirchs stellte sich heraus, dass der Motorroller am Mittwoch von einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes entwendet wurde. Den 15-Jährigen Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell