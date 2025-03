LPI-J: Vermisst in Jena: 16-jährige Maja aus Klinikum abgängig

Apolda (ots) - Gestern Nachmittag wurde in einem Supermarkt in der Robert-Koch-Straße in Apolda ein Mann dabei beobachtet, wie er sich etwas in seine Tasche steckte. Kurz darauf wollte der 18-Jährige das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv stoppte den Mann und sprach ihn an. Daraufhin wurde der Dieb handgreiflich und schlug zu. Glücklicherweise konnte der Detektiv den Schlägen ausweichen und wurde ...

