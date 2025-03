LPI-J: Fensterscheiben zerstört

Weimar (ots) - Im Verlaufe der vergangenen zwei Wochen wurde ein Geschäftshaus in der Weimarer Innenstadt beschmiert. Mit einem grünen Faserschreiber brachte der noch unbekannte Täter einen Schritzug in der Größe 40cm x 20cm auf die Hausfassade an. Die Kosten der Beseitigung belaufen sch auf 50 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

