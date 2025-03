Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb in Supermarkt gestellt und festgenommen

Apolda (ots)

Gestern Nachmittag wurde in einem Supermarkt in der Robert-Koch-Straße in Apolda ein Mann dabei beobachtet, wie er sich etwas in seine Tasche steckte. Kurz darauf wollte der 18-Jährige das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv stoppte den Mann und sprach ihn an. Daraufhin wurde der Dieb handgreiflich und schlug zu. Glücklicherweise konnte der Detektiv den Schlägen ausweichen und wurde bei dem Gerangel nur leicht verletzt. Er hielt den 18-Jährigen fest und verständigte die Polizei. Da gegen den Langfinger bereits mehrere Delikte vorliegen, wurde er auf Anweisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und wird heute einem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell