POL-PIKIR: Brückensperrung - Kontrolle der Durchfahrtgenehmigungen

Bad Sobernheim (ots) - Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde am Mittwoch ein in der Dornbachstraße geparkter schwarzer VW Tiguan an der rechten Fahrzeugflanke durch ein noch unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Mögliche Zeugen oder anderweitige Auskunftspersonen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 ...

