POL-WHV: Containerbrand in der Schulstraße

Wilhelmshaven (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum vom 18.07. - 25.07.2024 versucht, in eine Gartenlaube im Rüstringer Stadtpark einzubrechen. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

