Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr, befuhr die 51-jährige Fahrerin eines Renault Clio die B 462 auf der linken Spur von Gaggenau kommend in Richtung Rastatt. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung zur K3728 wurde sie von einem schwarzen Kleinwagen rechts überholt. In der Folge lenkte die Fahrerin/der Fahrer den Kleinwagen auf die linke Spur. Die Renault-Fahrerin musste bremsen und nach links Ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Beim Ausweichen kollidierte sie mit der neben der Fahrbahn befindlichen Leitplanke. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als möglicher Unfallverursacher nachzukommen. Am Pkw Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Zeugen, insbesondere diejenigen welche Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222/761-0, in Verbindung zu setzen.

/EJA

