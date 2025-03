POL-OG: Lahr - Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle, Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Ein noch unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag ein Modegeschäft in der Marktstraße überfallen. Nach ersten Erkenntnissen hat der Täter gegen 16:30 Uhr eine Mitarbeiterin bedroht und die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert. Daraufhin soll der Mann die Kasse entleert und anschließend in Richtung Rathaus geflüchtet sein. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde Diebesgut in Höhe von knapp 900 Euro ...

