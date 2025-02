Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Süd/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (14.02.2025) und Donnerstag (20.02.2025) in eine Wohnung am Herdweg, am Donnerstag (20.02.2025) in ein Wohnhaus am Roseggerweg und in eine Wohnung an der Bopserwaldstraße sowie am Donnerstag oder Freitag (21.02.2025) in eine Wohnung an der Lütticher Straße eingebrochen. Am Herdweg schlugen die Täter zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr das Glas einer Terrassentür ein und stahlen Modeschmuck von unbekanntem Wert. Am Roseggerweg warfen sie zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr an einem Wohnhaus die Scheibe der Terrassentür ein und durchwühlten mehrere Räume. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Bopserwaldstraße hebelten die Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Schränke im Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung. Sie flüchteten mit mehreren Armbanduhren sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. An der Lütticher Straße hebelten die Täter zwischen 08.45 Uhr und 00.45 Uhr ein Küchenfenster auf und durchsuchten die Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Täter eine schwarze Umhängetasche und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

