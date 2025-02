Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mietfahrzeuges der Marke Mercedes ist am Donnerstagmorgen (20.02.2025) in der Schwarenbergstraße von der Fahrbahn abgekommen und hat einen 14 Jahre alten Jungen leicht verletzt sowie einen Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro verursacht. Der Mercedes-Fahrer war gegen 08.20 Uhr in Richtung Haußmannstraße unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf Höhe der Straße Staibenäcker nach rechts von der Fahrbahn abkam und ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug auf ein Verkehrsschild und einen Parkscheinautomaten schob. Er versuchte seine Fahrt zunächst weiter fortzusetzen und schob drei geparkte Fahrzeuge aufeinander, bevor er auf einem Gehweg, wo er zwei Roller und zwei Fahrräder gegen eine Hauswand drückte und den 14-Jährigen streifte, schließlich zum Stehen kam. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß von der Unfallstelle. Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten 14 Jahre alten Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Offenbar verursachte der Unbekannte kurz bevor er von der Fahrbahn abkam einen Auffahrunfall, bei dem er einer bislang unbekannten Fahrerin eines silbernen Pkw auf das Fahrzeugheck auffuhr. Trotz sofortiger Fahndung gelang dem Unfallverursacher die Flucht. Zeugen und insbesondere die Frau, deren Fahrzeug der Mann kurz vorher beschädigt hat, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

