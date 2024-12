Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Aus einem auf einem unbefestigten Parkplatz in der Schleusinger Allee geparkten Renault entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem ein Handy. Das Beutegut befand sich in einem Rucksack auf der Rücksitzbank des Fahrzeuges und hat einen Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 30. November, 22.50 Uhr und gestern, 03.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0310659/2024) entgegen. (jd)

