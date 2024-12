Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnhausbrand

Laucha / LK Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 17:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Gotha ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Laucha mitgeteilt. Durch die zügige Intervention von insgesamt 87 Feuerwehrkameraden mit 15 Fahrzeugen und mehreren Rettungswagen inklusive Notarzt konnten die Eigentümer gerettet sowie das Haus vor dem Vollbrand geschützt werden. Nach ersten Erkenntnissen brach ein Feuer im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aus. Die beiden Eigentümer wurden vorsorglich in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Teile des Wohnhauses sind vorübergehend unbewohnbar. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Gotha aufgenommen. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell