POL-S: Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes hat am Mittwochmittag (19.02.2025) die Vorfahrt eines Busses der Linie 43 in der Eberhardstraße missachtet und ist im Anschluss davongefahren. Der 49 Jahre alte Busfahrer war gegen 13.40 Uhr in der Torstraße unterwegs und bog nach links in die Eberhardstraße in Richtung Rotebühlplatz ab. Auf der Kreuzung musste er eine Gefahrenbremsung ...

mehr