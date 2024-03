Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch gegen 16 Uhr kam es im Meppener Ortsteil Bokeloh am Bokeloher Kirchweg zu einem Verkehrsunfall. Dabei musste ein in Richtung Helte fahrenden Fahrer eines Ford Transit nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einem auf seiner Fahrspur befindlichen weißen Pkw zu vermeiden. Hierdurch touchiert der Ford einen Leitpfosten. Am Ford und am Leitpfosten entstanden Sachschäden. Der entgegenkommende Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell